Биржи АТР закрылись ростом в ожидании встречи лидеров США и Китая на саммите G20

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг в "зеленой зоне" в ожидании саммита G20, в рамках которого лидеры США и Китая должны обсудить свои торговые отношения, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,69%, до 2996,79 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 1,09%, до 1577,56 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 1,42%, до 28621,42 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,19%, до 21338,17 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,59%, до 2134,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,39%, до 6666,3 пунктов.

Трейдеры ждут начала саммита G20 в Осаке 28-29 июня. Китайские СМИ со ссылкой на источники написали в четверг, что КНР и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне во время саммита G20. При этом в среду министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%, и возможность его заключения сохраняется.

Ряд аналитиков ждет временного соглашения по торговле между США и Китаем и сомневается в возможностях долгосрочной договоренности на этой встрече.