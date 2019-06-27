Handelsblatt (Германия): русские и их чутье на золото

Handelsblatt (Германия) . Владимир Путин лишний раз убедился, что поступает правильно. Центральный банк вот уже несколько лет энергично наращивает свои золотые запасы, воплощая в жизнь задачу по уменьшению доли доллара в валютных резервах страны. А во всем мире политика низких процентных ставок и глобальные кризисы подхлестывают цену на золото. Россию ждет невероятный выигрыш, пишет

Политика низких процентных ставок и глобальные кризисы подхлестывают цену на золото. Все больше спекулянтов устремляются на рынок, от чего такие государства, как Россия, оказываются в невероятном выигрыше. Но аналитики предостерегают от излишеств.

В эти дни российский президент Владимир Путин лишний раз убедился, что поступает правильно. Центральный банк его страны вот уже несколько лет энергично наращивает свои золотые запасы, воплощая в жизнь путинскую задачу по уменьшению доли доллара в валютных резервах страны. С 2015 года Центральный банк России каждый год покупает более 200 тонн золота, о чем свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту.

Особенно активен Центральный банк был с августа 2018 до февраля 2019 года, когда он регулярно клал в свои сейфы более чем по 30 тонн золота в месяц. Сейчас ясно: российские банкиры проявили в этих закупках завидное чутье. Стоимость российских золотых резервов, составляющих более 2 тысяч тонн, только с начала текущего года возросла на один миллиард долларов.

В понедельник цена на золото поднялась до 1430 долларов за тройскую унцию (около 31 грамма). Это самая высокая котировка за последние шесть лет. Еще в конце 2018 года, когда Центральный банк делал многочисленные закупки, цена находилась в узком промежутке от 1200 до 1250 долларов за унцию. Но с начала июня инвесторы не знают удержу: за три недели цена на золото поднялась более чем на 11%. Старт этому золотому ралли дали заявления Европейского центрального банка Федеральной резервной системы США о том, что они намерены вернуться к более свободной денежной политике. Перспективы снижения основных процентных ставок в США и Европе уже в июле привели к падению доходов по займам по обе стороны Атлантики и в конечном итоге к ослаблению доллара.

Ослабевший доллар помог

Взлет американской валюты долгое время тормозил рост цены на золото, теперь же ослабление доллара должно дать толчок цене на благородный металл — такой прогноз дает Нитеш Шах (Nitesh Shah), эксперт по сырьевым ресурсам американской инвестиционной компании «Уиздом три» (Wisdom Tree). Золото на мировых рынках продают за доллары.

Сильная американская валюта удорожила закупки на таких важных рынках, как Китай, Индия, Турция или Иран, где золото как материал для украшений или средство вложения денег пользуется исключительным спросом. Поэтому сильный доллар традиционно сдерживал спрос на золото, что отрицательно сказывалось и на его цене.

Поддержала благородный металл низкая доходность по американским государственным облигациям. Они являются естественным заменителем золота. Обе формы вложений считаются исключительно надежными, но на золото не начисляют проценты. При нынешней доходности в чуть менее 2% даже десятилетние гособлигации США после вычета инфляционных издержек едва ли дают прибыль.

Кроме того, золото считается во всем мире кризисной валютой, что особенно актуально для инвесторов перед лицом идущей сейчас торговой войны между США и Китаем, все еще неразрешенного бюджетного спора ЕС с Италией и прежде всего конфликта с Ираном по поводу нефти.

Учитывая эти факторы, эксперт «Уиздом три» Шах повысил свой прогноз на ближайшие двенадцать месяцев до 1480 доллар за унцию. Оливер Хойшух (Oliver Heuschuch) из авторитетной в области благородных металлов компании «Дегусса гольдхандель» (Degussa Goldhandel) настроен еще оптимистичнее: «Сейчас, когда цена на золото достигла наивысшей точки за последние шесть лет, у него есть шанс двинуться дальше к прежним высотам, то есть к цене, еще на 100 евро превосходящей нынешнюю».

Также и «ДВС» (DWS), самая крупная инвестиционная компания для частных вкладчиков на немецком рынке, все чаще делает ставку на золото для подстраховки. В этом году компания в три раза увеличила долю благородного металла в типичных смешанных портфолио, в данный момент эта доля составляет 6%.

Золото, по мнению менеджера «ДВС» Кристиана Хилле (Christian Hille), служит стабилизатором и «в последнее время стало явно более привлекательным». В случае обострения геополитических кризисов Хилле не исключает, что доля золота в смешанных портфолио еще более повысится — до 10%.

Сейчас золотое ралли продолжают подстегивать тактические инвесторы и спекулянты. В обеспеченных физическим золотом биржевых инвестиционных фондах (ETF), используемых преимущественно профессиональными инвесторами, в последнее время отмечают сильный приток денег. Один только объем самого крупного «золотого» ETF в мире — компании «СПДР Голд Траст» (SPDR Gold Trust) — возрос в июне, согласно данным информационного агентства «Блумберг» (Bloomberg), на 850 миллионов долларов.

Хедж-фонды и другие спекулятивные инвесторы вдобавок заключают финансовые пари на сырьевых биржах на дальнейшее повышение цен. Число бумаг на руках у финансовых инвесторов, получающих прибыль от роста цены на золото, возросло, по данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (англ. Commodity Futures Trading Commission/ CFTC), до самого высокого уровня с января 2018 года.

Серебро не выиграет от взлета цен на золото

Даниэль Бриземан (Daniel Briesemann), эксперт по драгоценным металлам «Коммерцбанка», считает, что в этой ситуации возрастает опасность спекулятивных эксцессов. «Это должно побуждать к осторожности в отношении получения прибыли», — говорит он. По его словам, хотя в перспективе многое и говорит о дальнейшем легком росте цен, «но когда-нибудь наступит и падение».

К удивлению многих экспертов, серебро ничего не получило от нынешнего взлета цены на золото. В то время как золото с начала года подорожало более чем на 11%, цена на серебро даже несколько упала. А ведь в прошлом цена на серебро нередко ориентировалась на котировки золота, то есть двигалась в унисон с золотом, правда, с большими колебаниями вверх и вниз.

Сейчас унция золота стоит в 93 раза больше, чем унция серебра. Такая большая разница в ценах в последний раз наблюдалась в 1992 году. «Серебро сдерживают в цене промышленные металлы», — говорит аналитик «Коммерцбанка» Бриземан. Оно в большей степени, чем золото, используется в промышленности.

Ослабевшая конъюнктура в последние месяцы подтолкнула вниз цены на такие классические промышленные металлы, как медь или никель. Но даже эти металлы в последнее время стабилизировались. «Поэтому еще труднее объяснить слабость серебра», — признается Бриземан.

Это означает, что у младшего брата золота есть потенциал роста. «Серебро должно пойти вверх», — считает Бриземан. Но и он не верит, что цена на серебро возрастет настолько, что соотношение цен двух драгоценных металлов вернется к традиционному среднему значению в 1:70: «Мы должны настроиться на слабую цену на серебро».

В настоящее время на финансовых рынка больше всего ценится стабильность: вот почему, по мнению многих инвесторов, цена на серебро слишком склонна в колебаниям. Они ценят в золоте то же самое, что делает этот металл привлекательным и для Владимира Путина: в случае кризиса он сохранит свою стоимость.