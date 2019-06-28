Биржи АТР снижаются на опасениях за торговые отношения между США и КНР

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют негативную динамику в пятницу на фоне осторожности инвесторов перед встречей лидеров США и Китая на саммите G20, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,88% — до 2970,42 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,15%, до 1559,44 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,56%, до 28460,41 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,42%, до 21248,46 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,21%, до 2129,92 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,36% — до 6642,6 пункта.

Лидеры КНР и США Си Цзиньпин Дональд Трамп должны встретиться на полях саммита G20 в Осаке 29 июня. Трамп ранее не исключил, что торговое соглашение между США и Китаем будет заключено во время этой встречи. При этом он добавил, что если сделку заключить не удастся, он дополнительно введет существенные пошлины на ввоз китайских товаров. Си Цзиньпин в пятницу назвал протекционизм развитых стран главным риском для мировой экономики.

"Я не уверен, что американцы могут дать то, чего хотят китайцы. При этом, по моему мнению, китайцы не хотят дать то, чего хотят американцы", — приводит агентство Рейтер мнение стратега McKenna Macro Грега Маккенны (Greg McKenna).

Он добавил, что наиболее вероятным результатом встречи на выходных видит договоренность продолжить переговоры.

Участники торгов обратили определенное внимание на статистику из Японии, согласно которой безработица в стране в мае ожидаемо сохранилась на апрельской отметке в 2,4%, а объем промышленного производства вырос на 2,3% в месячном исчислении, хотя ожидался рост на 0,7%.