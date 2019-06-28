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Рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 8 копеек — до 63,15 рубля.
Курс евро также увеличился на 8 копеек и составил 71,78 рубля.
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