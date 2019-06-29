Терпение лопнуло: «Севпоток — 2» отказался от маршрута в Дании

Nord Stream 2 переходит в наступление — отозвана самая первая заявка на прокладку трубопровода через территориальные воды Дании. Согласование заявки Копенгагеном является последним серьезным препятствием на пути строительства нового газопровода. Проект уже построен почти на 60%, однако необоснованная задержка с согласованием маршрута в датских водах может привести к срыву сроков строительства.

Компания Nord Stream 2, оператор газопровода «Северный поток — 2», приняла решение отозвать одну из своих заявок — от 2017 года — по прокладке маршрута трубы в территориальных водах Дании. Речь идет о маршруте, который, как предполагалось ранее, может пройти южнее острова Борнхольм. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте компании. Официальное письмо, информирующее об этом, было передано в Датское энергетическое агентство (ДЭА) в пятницу, 28 июня.

Другие заявки по маршрутам (к северо-западу и к юго-востоку от острова Борнхольм) остаются в силе, заявили в компании.

«Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято», — отметил исполнительный директор компании Маттиас Варниг.

Отмечается, что отзыв первоначальной заявки должен защитить Nord Stream, его акционера и европейских инвесторов «от рисков, связанных с дальнейшими задержками и возможными финансовыми потерями».

Первая заявка была подана на основе рекoмендаций, полученных оператором строительства «Северный поток — 2» от властей Дании в отношении действующего газопровода «Северный поток». Вторую заявку по альтернативнoму маршруту в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к северо-западу от Бoрнхольма компания подала в августе 2018 года. В тот период времени северо-западный маршрут считался более предпoчтительным с точки зрения вoздействия на окружающую среду.

Напомним, что ранее Nord Stream 2 допустил, что ввод проекта «Северный поток — 2», старт работы которого запланирован на конец 2019 года, может состояться во второй половине 2020 года.

Сдвиг времени ввода трубопровода в эксплуатацию возможен в том случае, если Дания будет настаивать на прокладке газопровода по новому маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Проект уже давно получил одобрение на прокладку трубы в территориальных водах Финляндии, Швеции, Германии и России. Пока что сопротивляется прокладке маршрута только Дания и Польша. Дания объясняет затягивание решение вопроса необходимостью проведения всесторонней экологической экспертизы. По последним сообщениям, в Балтийском море уже уложено около 1 тыс. 450 км трубы для «Северного потока — 2». Это свыше 59% от всей планируемой протяженности трубопровода.

Позиция Дании — это единственное серьезное препятствие на пути строительства газопровода. «Зависшее в воздухе» ни да, ни нет от датской стороны является последним препятствием на пути строительства нового газопровода. Недавно в Дании начались слушания по третьему маршруту проекта «Северный поток — 2».

Третья заявка касается маршрута в ИЭЗ Дании в водах южнее острова Борнхольм. Она была подана в соответствии с решением Датского энергетического агентства от 26 марта 2019 года.

При этом Nord Stream 2 также подал апелляцию на решение ДЭА, поскольку компания считает требование агентства о подаче третьей заявки незаконным.

«Газпроме» открыто заявили об убытках в связи с затягиванием согласования заявки датчанами. Любые задержки со стороны Дании могут обернуться штрафными санкциями к этой стране и связаны они будут с умышленной задержкой реализации проекта.

В конечном счете проект может вообще пойти в обход территориальных вод Дании, если не будет получено разрешения от Копенгагена.

В том, что проект будет достроен, никто не сомневается. Потребность Европы в энергоресурсах растет, поэтому новый газопровод и выгоден, и попросту жизненно необходим для стран Европы.

Однако все дело в сроках. После того, как Дания согласится на какой-то из предложенных вариантов маршрута, то в случае положительного решения оператору необходимо будет в короткие сроки проложить трубы. Если Дания не выдаст разрешение, то это может задержать стройку в худшем случае на полгода года.

Скорость укладки газопровода трубоукладчиками на Балтике составляет до 3 км в сутки, датский участок — это порядка 130 км, то есть на его укладку нужно полтора-два месяца. Технически достроить газопровод до конца года вполне реально.