Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,12% — до $57,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,08% — до $64,28 за баррель.