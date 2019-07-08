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Цены на нефть растут 

RT на русском + ещё 3 4 часа назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,12% — до $57,58 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,08% — до $64,28 за баррель.
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