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04.07
20.06
Цены на нефть растут
RT на русском
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ещё 3
4 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,12% — до $57,58 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,08% — до $64,28 за баррель.
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