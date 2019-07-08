Биржи АТР снижаются на перспективах монетарной политики США

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в понедельник на статистике по рынку труда в США, которая поставила под сомнение темпы возможного понижения ставки ФРС , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 2,46% — до 2936,97 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,66%, до 1558,54 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — снижался на 1,64%, до 28301,77 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,93%, до 21544,51 пункта, южнокорейский KOSPI на 1,82%, до 2072,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 1,03% — до 6681,5 пункта.

Инвесторы в Азии в понедельник отыгрывают пятничную статистику по рынку труда США. Согласно официальным данным, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 224 тысячи, хотя инвесторы ожидали рост только на 160 тысяч. Вместе с этим безработица в стране за период неожиданно выросла до 3,7% с 3,6% месяцем ранее.

На этом фоне у инвесторов появились некоторые сомнения относительно темпов ожидаемого понижения ставки ФРС США. Ближайшее заседание регулятора состоится в конце июля, и трейдеры в основном ждут снижения ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%. При этом до статистики по рынку труда часть аналитиков говорила о возможности снижения ставки на 50 базисных пунктов, однако после ее публикации такие ожидания снизились.

"Рынки по-прежнему убеждены, что ФРС снизит ставку в конце месяца", — сказал агентству Франс Пресс аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).

Однако, по его мнению, хорошее состояние рынка труда США означает, что в текущем году может быть только два снижения ставки, а не три, которые некоторые эксперты считают необходимыми для роста американских рынков.