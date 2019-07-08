Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.75
$
63.98
71.66
71.86
Прогноз
15.07 – 22.07
$
63.50
71.39
Индексы и котировки Brent
64.52
+0.30 Золото
1405.74
–0.00 РТС
1387.69
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
08.07
1.1233
–0.0139
23.06
1.1372
04.07
20.06

Биржи АТР снижаются на перспективах монетарной политики США 

Прайм + ещё 1 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в понедельник на статистике по рынку труда в США, которая поставила под сомнение темпы возможного понижения ставки ФРС, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 2,46% — до 2936,97 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,66%, до 1558,54 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — снижался на 1,64%, до 28301,77 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,93%, до 21544,51 пункта, южнокорейский KOSPI на 1,82%, до 2072,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 1,03% — до 6681,5 пункта.
Инвесторы в Азии в понедельник отыгрывают пятничную статистику по рынку труда США. Согласно официальным данным, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 224 тысячи, хотя инвесторы ожидали рост только на 160 тысяч. Вместе с этим безработица в стране за период неожиданно выросла до 3,7% с 3,6% месяцем ранее.
На этом фоне у инвесторов появились некоторые сомнения относительно темпов ожидаемого понижения ставки ФРС США. Ближайшее заседание регулятора состоится в конце июля, и трейдеры в основном ждут снижения ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%. При этом до статистики по рынку труда часть аналитиков говорила о возможности снижения ставки на 50 базисных пунктов, однако после ее публикации такие ожидания снизились.
"Рынки по-прежнему убеждены, что ФРС снизит ставку в конце месяца", — сказал агентству Франс Пресс аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).
Однако, по его мнению, хорошее состояние рынка труда США означает, что в текущем году может быть только два снижения ставки, а не три, которые некоторые эксперты считают необходимыми для роста американских рынков.
Прайм: последние новости
Бумаги компаний РФ в основном дешевеют в Лондоне День дивидендных гэпов на рынке РФ Цены на нефть колеблются на неоднозначном внешнем фоне
Комментарии
Рынки , ФРС , France-Presse
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Груз-200: зачем грузчикам подняли зарплаты
Рынок поддельного люкса превысил легальный
Россия поставила Грузии условия по авиаполетам49
Россияне перестали экономить5
Молодежь в России погрязла в ипотечных долгах
Видео
04:06
На автозаправках придумали, как снизить цену на бензин
Рынки Экономика
00:44
Россия и Грузия прервали авиасообщение
Экономика
00:59
Кудрин ответил на шутку Путина
Экономика
00:43
Грузчикам из Шереметьева подняли зарплату в 5 раз
Компании Другое
01:20
У россиян хотят изымать жилье
Недвижимость
01:16
Сами виноваты: Москва слезам Киева не верит
Рынки Статьи
07:12
Временный руководитель назначен в МВФ
Экономика Другое
02:53
Названы наиболее подорожавшие продукты
Экономика Личный счет
00:55
Киев ждет полного прекращения транзита газа из РФ
Экономика
00:40
Это залог: Зачем Украина распродает бриллианты
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение