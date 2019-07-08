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Биржи Европы снижаются на внутренней статистике 

Прайм + ещё 1 12 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику в понедельник на фоне обновления индексом доверия инвесторов в еврозоне Sentix минимума за более чем 4,5 года, а также оказавшейся хуже прогнозов статистики из Германии, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.24 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,12% — до 7544,25 пункта, французский CAC 40 — на 0,27%, до 5578,85 пункта, немецкий DAX — на 0,19%, до 12545,09 пункта.
Индексы начали активно снижаться после выхода индекса доверия инвесторов в еврозоне за июль. Согласно данным исследовательской группы Sentix, индекс в зоне евро в июле опустился до минус 5,8 пункта с минус 3,3 пункта в июне, что стало минимумом с ноября 2014 года. Аналитики ожидали роста показателя до 0,3 пункта. Показатель по Германии обновил минимум с ноября 2009 года.
На настроение инвесторов оказала влияние ранее опубликованная статистика промпроизводства в Германии. Аналитики ожидали роста показателя на 0,4%, однако показатель вырос до 0,3%. В годовом выражении объем промышленного производства в Германии сократился в мае на 3,7%.
Кроме того, в воскресенье крупнейший немецкий банк Deutsche Bank объявил о реструктуризации, в рамках которой будет сокращено около 18 тысяч сотрудников. Сокращение, в том числе, коснется инвестиционного подразделения банка. Банк планирует сократить затраты на 6 миллиардов евро — до 17 миллиардов евро в 2022 году.
Deutsche Bank также планирует создать новое подразделение Capital Release Unit (CRU), куда будут переведены нерентабельные активы или активы, не отвечающие новой стратегии банка. Их объем оценивается в 74 миллиарда евро. Новое подразделение займется ликвидацией данных активов. Инвесторы следят за развитием реструктуризации Deutsche Bank. В понедельник цены на акции банка на бирже во Франкфурте растут на 2,44%. Ранее рост акций банка достигал 3%.
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Рынки , ДОЙЧЕ Банк
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