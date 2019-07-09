Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,38%, составив $57,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,31% — до $63,91 за баррель.