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Курс доллара: Ключевое событие заставит рубль выйти из равновесия 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Издание «Эксперт» сообщает, что выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на этой неделе станет ключевым событием для рубля на фоне отсутствия значимой внутренней повестки. Опрошенные изданием аналитики считают, что в ближайшие дни российская валюта будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 рубля за доллар.
В среду и четверг, 10 и 11 июля, Пауэлл будет выступать с полугодовым докладом о кредитно-денежной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей и банковском комитете Сената США.
Трейдеры считали, что ФРС снизит базовую процентную ставку, чтобы простимулировать экономический рост. Однако после публикации июньских данных о безработице в США, оказавшихся пессимистичными, вероятность снижения ставки практически равна нулю.
При этом скромный рост зарплат в США все еще может убедить ФРС снизить ставку на 0,25 процентного пункта, отмечает «Эксперт». По версии издания, курс российской валюты, «увязший» в диапазоне 62,5 -64 рубля, сможет «выбить из колеи» только решение ФРС.
Дмитрий Полевой из РФПИ считает, что к влиянию ФРС на рубль может добавиться фактор конвертации дивидендов в валюту после их выплаты по бумагам «Норильского никеля». Он считает, что рубль на неделе останется в диапазоне 63,5-64,5 рубля за доллар.
Дмитрий Долгин из ING Groep дал более долгосрочный прогноз. По его мнению, во втором и третьем квартале июля курс доллара составит 63-65 рублей, а к концу года американская валюта будет находиться на уровне в 64 рубля.
К закрытию торгов 8 июля доллар дешевел к рублю благодаря закрытию коротких позиций и возобновлению позитивной динамики на рынке нефти. Вечером доллар торговался по 63,52 рубля, евро — по 71,2 рубля.
Комментарии
Рынки , Джером Пауэлл , Дмитрий Полевой , Дмитрий Долгин , ФРС , Сенат США , Норникель , Российский фонд прямых инвестиций
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