Курс доллара: Ключевое событие заставит рубль выйти из равновесия

Издание «Эксперт» сообщает , что выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на этой неделе станет ключевым событием для рубля на фоне отсутствия значимой внутренней повестки. Опрошенные изданием аналитики считают, что в ближайшие дни российская валюта будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 рубля за доллар.

В среду и четверг, 10 и 11 июля, Пауэлл будет выступать с полугодовым докладом о кредитно-денежной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей и банковском комитете Сената США

Трейдеры считали, что ФРС снизит базовую процентную ставку, чтобы простимулировать экономический рост. Однако после публикации июньских данных о безработице в США, оказавшихся пессимистичными, вероятность снижения ставки практически равна нулю.

При этом скромный рост зарплат в США все еще может убедить ФРС снизить ставку на 0,25 процентного пункта, отмечает «Эксперт». По версии издания, курс российской валюты, «увязший» в диапазоне 62,5 -64 рубля, сможет «выбить из колеи» только решение ФРС.

Дмитрий Полевой из РФПИ считает, что к влиянию ФРС на рубль может добавиться фактор конвертации дивидендов в валюту после их выплаты по бумагам « Норильского никеля ». Он считает, что рубль на неделе останется в диапазоне 63,5-64,5 рубля за доллар.

Дмитрий Долгин из ING Groep дал более долгосрочный прогноз. По его мнению, во втором и третьем квартале июля курс доллара составит 63-65 рублей, а к концу года американская валюта будет находиться на уровне в 64 рубля.

К закрытию торгов 8 июля доллар дешевел к рублю благодаря закрытию коротких позиций и возобновлению позитивной динамики на рынке нефти. Вечером доллар торговался по 63,52 рубля, евро — по 71,2 рубля.