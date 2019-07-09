Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,75 рубля.

Курс евро увеличился на 7 копеек и составил 71,44 рубля.