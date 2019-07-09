Грузинская валюта отправилась на дно

Нацбанк Грузии установил официальный курс на 10 июля на уровне 2,9096 лари за доллар, говорится на сайте регулятора.

Таким образом, курс грузинской валюты установил новый антирекорд. По данным на 9 июля, один доллар стоит 2,83 лари.

До этого очередной исторический минимум был зафиксирован 26 июня. Тогда курс грузинской валюты опустился до 2,84 лари за доллар.

Обесценивание лари наблюдается на фоне эскалации политического конфликта с Россией и введенного Москвой запрета на авиасообщение с Грузией. При этом грузинский регулятор отказался поддерживать курс валюты.

В конце июня в Нацбанке Грузии заявили, что до конца 2019 года экономика страны потеряет до 200-300 миллионов долларов из-за сокращения туристического потока из России.