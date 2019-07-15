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Рубль ждет обвал, сообщает Bloomberg 

Газета.Ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый заявил, что во второй половине этого года российскую валюту ожидает падение. Об этом сообщает Bloomberg.
Доллар по сто: США пошли войной на рубль
По мнению специалиста, рубль может лишиться около 9% к концу года, а курс доллара вырастет до 69 рублей.
Уточняется, что причина такого падения заключается в смягчении кредитно-денежной политика Банка России и понижении ключевой ставки.
"Негативные эффекты снижения ставки Центробанком окажутся сильнее, чем позитивные", — заверил Косатый.
Среди угроз российской валюте он также назвал нестабильность в Еврозоне и торговую войну между США и Китаем.
Ранее сообщалось, что российский рубль был признан самой недооцененной валютой из существующих в мире.
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