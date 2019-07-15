Доллар по сто: США пошли войной на рубль

Рубль может подешеветь до 100 за доллар, если США введут санкции против госдолга России, заявили РИА Новости эксперты.

В настоящее время на рассмотрении Палаты представителей США находится проект оборонного бюджета на 2020 год. На прошлой неделе члены нижней палаты Конгресса приняли поправку к нему, которая подразумевает запрет гражданам США совершать сделки с новыми выпусками облигаций федерального займа.

Запрет не вступит в силу до тех пор, пока не будет согласован с Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом

По мнению собеседников РИА Новости, если это все же произойдет, то финансовый рынок РФ испытает давление. Дело в том, что ныне иностранцы владеют примерно 30% ОФЗ. По словам Александра Разуваева из «Альпари», это немало, но не критично: госрезервы РФ компенсируют внешний долг — 518 миллиардов долларов против 482 миллиардов. По этой причине реакция будет краткосрочной.

Столь же краткосрочной будет и реакция рубля. Он, не исключают эксперты, может подешеветь и до 100 за доллар, однако быстро подорожает вновь.