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Биржи Европы растут на фоне удорожания нефти и в ожидании заседаний мировых ЦБ
Прайм
1 час назад
Фото:
globallookpress.com