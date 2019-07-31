Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.56
$
63.55
70.81
70.85
Прогноз
05.08 – 12.08
$
63.04
70.17
Индексы и котировки Brent
65.16
+0.25 Золото
1428.02
–0.02 РТС
1352.89
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
31.07
1.1154
–0.0057
16.07
1.1211
28.07
17.07
05.07

Названы возможные последствия для рубля после заседания ФРС США 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", специально для "Российской газеты":
— Сегодня доллар на Московской бирже начнет торговаться вблизи 63,50 рубля, евро — в диапазоне 70,50-71 рубля.
Утром выходят данные по розничным продажам и безработице в Германии. В случае ухудшения данных по розничным продажам, не исключено, что пара EUR/USD может еще раз испытать на прочность значимую отметку 1,11.
В течение торгового дня будут опубликованы данные из Еврозоны по оценке динамика ВВП за второй квартал, безработицы за июнь и инфляции за июль. Ожидания по ВВП слабые, 0,2 процента, и, если они подтвердятся, то это, на мой взгляд, станет дополнительным фактором для ослабления евро. Ориентируюсь на диапазон 63,5-64,0 в паре USD/RUB. Ориентир по евро: диапазон 70,00-71,00.
В течение дня динамика пары доллар-рубль будет слабой. В фокусе — заседание ФРС США, итоги которого могут вызвать движения валютных пар. Все будет зависеть от комментариев.
Если ФРС снизит ставку на 0,25 п.п. и при этом обозначит необходимость дальнейшего снижения в скором времени, игроки, на мой взгляд, будут действовать на ослабление доллара.
Пара USD/RUB закроется вблизи 63, а евро — вблизи 70,5, поскольку пара EUR/USD отскочит наверх от уровня двухлетнего минимума.
Если ФРС снизит ставку, но не даст определенных прогнозов по экономике и ставке, то реакция инвесторов, вероятнее всего, будет сдержанной. Пара USD/RUB в этом случае закроется в диапазоне 63,50-64, а евро — в диапазоне 70-70,5 рубля.
Российская Газета: последние новости
Как отреагирует рубль на снижение ФРС США базовой ставки Ставка ФРС США: рубль может уставить рекорд падения этого лета Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Комментарии
Рынки , Георгий Ващенко , ФРС , Московская биржа , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена нефти Brent поднялась выше $65
Дорожающий металл утянул производителя серебра на дно
Россияне смогут сэкономить на сделках с жильем
Прощай, МФО: почему микрокредиты теряют популярность4
Ожидается первое за 10 лет снижение ставки ФРС США
Видео
00:25
Россия поборется с США за Китай
Экономика
00:56
Ультиматум Трампа: что США требуют от Китая
Экономика Статьи
03:20
Лето испорчено: Грузия считает убытки
Экономика Компании
05:22
Захват данных: как похищают деньги с банковских карт
Личный счет Статьи
00:17
Трамп рассказал о будущем торговой сделки с Китаем
Экономика