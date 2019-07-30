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Нефть дорожает в ожидании снижения ставки ФРС США впервые с 2008 г. 

Прайм + ещё 7 5 часов назад
Фото: ТАСС
Мировые цены на нефть растут во вторник утром в ожидании снижения базовой ставки ФРС США на текущей неделе впервые более чем за 10 лет, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,52% — до 63,95 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,55% — до 57,18 доллара за баррель.
Заседание ФРС США состоится 30-31 июля. Участники торгов ждут, что регулятор понизит базовую ставку впервые с 2008 года. Федрезерв постепенно понижал ставку в 2007-2008 годах, и в декабре 2008 года она достигла минимальной отметки 0-0,25%.
Кроме того, инвесторы ждут новостей из Китая, где во вторник стартует очередной раунд торговых переговоров с США. Трейдеры не ожидают комплексного торгового соглашения по итогам переговоров, но надеются на прогресс по отдельным вопросам.
"Спрос на нефтяные фьючерсы хорошо поддерживают растущие ожидания снижения ставки в США", — цитирует агентство Рейтер аналитиков ANZ Research.
Оптимизм в отношении торговых переговоров Китая и США и напряженность на Ближнем Востоке также поддерживают цены на нефть, добавили они.
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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , ФРС , Reuters
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