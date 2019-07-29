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Биржи АТР закрылись преимущественно в минусе в преддверии торговых переговоров США и КНР 

Прайм 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением в понедельник — инвесторы предпочли проявить осторожность перед очередными переговорами США и Китая по вопросам торговли, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,12% — до 2941,01 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — поднялся на 0,09%, до 1574,95 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — снизился на 1,03%, до 28106,41 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 0,19% — до 21616,8 пункта, южнокорейский KOSPI потерял 1,78%, опустившись до 2029,48 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,48% — до 6825,8 пункта.
Трейдеры ждут двенадцатого раунда торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут в Шанхае 30-31 июля. Это будут первые консультации сторон "лицом к лицу" после встречи лидеров двух стран в Осаке в прошлом месяце, до этого переговоры проводились два раза по телефону.
Аналитики Barclays, мнение которых приводит агентство Рейтер, не исключают, что обе стороны могут прийти к соглашению по ряду отдельных важных вопросов по торговле, например, по требованиям США об увеличении экспорта.
"Тем не менее, мы скептически относимся к перспективам более широкого соглашения, которое включает более сложные вопросы, связанные с безопасностью", — говорят эксперты.
Кроме того, трейдеры обратили внимание на новости из Гонконга, где полиция задержала 49 человек в результате столкновений с демонстрантами, которые произошли во время несанкционированных протестов в городе в воскресенье.
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Рынки , Reuters
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