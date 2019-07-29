Фунт умеренно дешевеет на опасениях по Brexit

МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в понедельник днем умеренно снижается, инвесторы продолжают оценивать риски, касающиеся перспектив выхода Великобритании из ЕС (Brexit) без соглашения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.36 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2334 доллара за фунт против 1,238 доллара днем ранее, курс евро к доллару рос до 1,1127 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1125 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 108,6 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,66 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,06% — до 98,07 пункта.

Связанные с Brexit риски продолжают оказывать давление на фунт. Так, правительство Великобритании, сформированное новым премьер-министром Борисом Джонсоном , начало усиленную подготовку к выходу из ЕС без заключения соглашения на фоне заявлений Брюсселя о неготовности пересматривать ранее заключенный проект соглашения по Brexit. Трейдеры опасаются, что выход страны из ЕС без соглашения окажется негативное влияние на экономику страны.

Вместе с этим позднее на текущей неделе состоятся заседания трех крупных центробанков — Федеральной резервной системы (ФРС) США, Банка Англии и Банка Японии. Во вторник сообщит свое решение японский регулятор, ФРС объявит о своем решении по ставке в среду, 31 июля. Аналитики ожидают, что американский регулятор снизит ставку с текущего уровня в 2,25-2,5%, при этом большинство прогнозируют, что снижение составит 25 базисных пунктов. Британский ЦБ примет решение по монетарной политике в четверг, 1 августа.

"На данный момент всех интересует, начнет ли США полный цикл снижения ставки. Данные по ВВП были лучше прогнозов, что подрывает ожидания начала длительного цикла ослабления (монетарной политики — ред.)", — приводит агентство Рейтер слова директора по валютным рынкам Societe Generale Кйосуке Сузуки (Kyosuke Suzuki). В пятницу минторговли США сообщило, что рост ВВП страны во втором квартале составил, по первой оценке, 2,1% в годовом выражении при прогнозе роста в 1,8%, в первом квартале рост составил 3,1%.

Инвесторы также сохраняют осторожность на фоне неопределенности, связанной с торговыми отношениями между США и КНР. Двенадцатый раунд торговых переговоров Вашингтона и Пекина состоится 30-31 июля в Шанхае.