Биржи АТР растут перед началом заседания ФРС США

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник в ожидании начала двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор может снизить базовую ставку впервые с 2008 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,65% — до 2960,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,89%, до 1588,9 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,34%, до 28202,04 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,31% — до 21684,78 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,57%, до 2040,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,3%, до 6846 пунктов.

Мировые инвесторы находятся в ожидании заседания ФРС, которое состоится 30-31 июля. Участники торгов ждут, что регулятор понизит ставку впервые с 2008 года. Федрезерв постепенно понижал ставку в 2007-2008 годах, и в декабре 2008 года она достигла минимальной отметки 0-0,25%.

"До текущего момента многие участники рынка держались в стороне, пока оценивали вероятность снижения ставки ФРС. Но с приближением решения Федрезерва некоторые участники, похоже, отказываются от осторожности и покупают акции", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего экономиста по развивающимся рынкам SMBC Nikko Securities Коты Хираямы (Kota Hirayama).

Участники торгов также обратили на новости из Японии, где, по данным официальной статистики, безработица в июне снизилась до 2,3% с 2,4% в мае, хотя аналитики ждали сохранения показателя без изменений. Кроме того, Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года, что совпало с ожиданиями аналитиков.