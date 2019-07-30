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Курс евро: рубль растёт к евро 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 1 копейку — до 63,44 рубля.
Курс евро упал на 10 копеек и составил 70,62 рубля.
RT на русском: последние новости
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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