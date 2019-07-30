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Фондовые торги в России открылись ростом 

Банки.ру 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,13% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 731,69 пункта. Индекс РТС вырос на 0,18% до отметки 1 356,11.
«Российский рынок в начале неделе сохранил позитивный импульс, а индекс Мосбиржи благодаря росту в ключевых фишках смог удержаться выше отметки в 2 700 пунктов. Завершение дивидендного сезона и внешний фон на данный момент не дают поводов для явных сильных идей в акциях. При этом мы рассчитываем на то, что перед заседанием Федрезерва покупателям удастся сохранить инициативу и позволит вернуть индекс Мосбиржи в район 2 750 пунктов. Вероятным сценарием на сегодня мы видим движение индекса Мосбиржи в верхней половине диапазона 2 700—2 750 пунктов, чему может способствовать продолжение позитивной динамики в «фишках», в частности, в акциях Сбербанка, которые могут подрасти в преддверии выхода финансовой отчетности», — прокомментировали аналитики Промсвязьбанка.
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Комментарии
Рынки , ФРС , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Московская биржа
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