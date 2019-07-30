Фондовые торги в России открылись ростом

Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,13% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 731,69 пункта. Индекс РТС вырос на 0,18% до отметки 1 356,11.