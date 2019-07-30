Биржи АТР закрылись в плюсе в ожидании заседания ФРС и торговых переговоров США и Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись ростом во вторник перед началом заседания ФРС США и в ожидании новостей с очередных торговых переговоров США и итая, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,39% — до 2952,34 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,45%, до 1582,07 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,14%, до 28146,5 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,43% — до 21709,31 пункта, южнокорейский KOSPI прибавил 0,45%, поднявшись до 2038,68 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,28% — до 6845,1 пункта.

Инвесторы ждут заседания ФРС США 30-31 июля в надежде на то, что регулятор понизит базовую ставку впервые с 2008 года. Федрезерв постепенно понижал ставку в 2007-2008 годах, и в декабре 2008 года она достигла минимальной отметки 0-0,25%.

Кроме того, трейдеры ждут новостей из Китая, где во вторник стартует очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем. С одной стороны, трейдеры не ждут комплексного торгового соглашения по итогам данных переговоров, но надеются на прогресс по отдельным вопросам.

Старший вице-президент Американо-китайского делового совета Джейк Паркер (Jake Parker), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, считает, что по сути этот раунд переговоров будет посвящен прояснению позиций сторон после значительного затишья в переговорах.

Участники торгов также обратили внимание на новости из Японии, где безработица в июне снизилась до 2,3% с 2,4% в мае, хотя аналитики ждали сохранения показателя без изменений. Кроме того, Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года.