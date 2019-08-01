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70.54
Прогноз
05.08 – 12.08
$
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70.99
Индексы и котировки Brent
65.17
–0.06 Золото
1407.87
–0.12 РТС
1360.04
–0.28
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EUR / USD
01.08
1.1053
–0.0171
17.07
1.1224
29.07
18.07
07.07