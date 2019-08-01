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Фондовые торги в России открылись в минусе 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:01 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,48% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 726,29 пункта. Индекс РТС опустился на 0,76% до отметки 1 349,64.
«На фоне падения азиатских рынков, и реагируя на вчерашние заявления ФРС, российский рынок сегодня на открытии торгов может оказаться под давлением. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 710—2 765 пунктов, по индексу РТС — 1 345—1 375 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»Вадим Иосуб.
Банки.ру: последние новости
Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в начале валютных торгов Мировые цены на нефть по итогам торгов среды выросли
Рынки , Вадим Иосуб , ФРС , Московская биржа
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