Биржи АТР закрылись в основном в минусе вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно снижением на фоне распродаж на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,81% — до 2908,77 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,52%, до 1563,06 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,8%, до 27565,7 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,09% — до 21540,99 пункта, южнокорейский KOSPI потерял 0,36%, опустившись до 2017,34 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,35% — до 6788,9 пункта.

Азиатские инвесторы обратили внимание, что рынки США в среду закрылись снижением, достигавшим 1,1%. Причиной для такой динамики стало ослабление ожиданий относительно возможной череды снижений ставки американским регулятором. ФРС США по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25%. Вместе с тем глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что это решение было "корректировкой политики в середине цикла", и он не рассматривает его как начало длительного цикла снижения ставки. Это заявление принесло разочарование мировым инвесторам.

В то же время, поддержку рынку Японии оказало ослабление курса иены к доллару. Курс доллара к иене рос до 109,15 иены со 108,74 иены за доллар.