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Биржи Европы в основном в минусе на фоне прогнозов по снижению ставки ФРС 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы демонстрируют в основном отрицательную динамику в четверг на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении дальнейшего снижения ставки, торги поддержали корпоративные новости, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 11.50 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,33% — до 7561,91 пункта, французский CAC 40 рос на 0,17%, до 5528,04 пункта, немецкий DAX снижался на 0,19%, до 12165,65 пункта.
ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. Следующее заседание запланировано на 17-18 сентября. При этом участники торгов отреагировали на заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, который сказал, что это снижение ставки было "корректировкой политики в середине цикла", и он не рассматривает его как начало длительного цикла снижения ставки.
В то же время, инвесторы обращают внимание на опубликованные финансовые показатели европейских компаний, которые сдерживают котировки. Так, чистая прибыль британского банковского гиганта Barclays за первое полугодие 2019 года выросла в 3,7 раза и составила 2,072 миллиарда фунтов. Акции банка на этом фоне росли на 1,5%.
Влияние на индексы оказала также сделка по приобретению биржевым оператором LSE Group информационно-аналитической компании Refinitiv за 27 миллиардов долларов. Акции LSE Group росли на 7,7%.
Кроме того, трейдеры обращают внимание на статистические данные. Так, исследовательская организация Markit Economics сообщила в четверг, что индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле опустился до 46,5 пункта с июньской отметки в 47,6. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель снизится до 46,4 пункта, как показала предварительная оценка.
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Рынки , Джером Пауэлл , ФРС , Reuters
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