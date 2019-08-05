Китай ответил Трампу: валютная война началась

Валютная война началась: Китай ответил Трампу

США и Китай вступили в новую войну — валютную. Об этом сообщают «Вести Экономика».

Год назад между КНР и Соединенными Штатами началась торговая война — Америка ввела пошлины в размере 25% на импорт ряда товаров из Китая, Пекин ответил зеркально. Позже страны вступили в переговоры ради преодоления ситуации, однако они до сих пор не увенчались успехом.

В мае 2019-го американские пошлины были распространены на еще ряд товаров из Китая, а на прошлой неделе президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых пошлин в сентябре.

После анонса материковый курс юаня упал ниже семи юаней за доллар. Это из ряда вон выходящее событие, причастность к которому официальный Пекин отрицает. Там говорят, что этому поспособствовали исключительно рыночные факторы.

При этом в мае Народный банк Китая предупреждал трейдеров о том, что спекуляции юанем принесут им убытки. Кроме того, подорожание доллара противоречит стремлениям Трампа, а обесценивание китайской валюты грозит шоком всем фондовым рынкам, в то время как американскому президенту для переизбрания необходим стабильный рост.