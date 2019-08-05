​Фондовые торги в РФ стартовали снижением индексов

Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,28% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 667,31 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,46% — до отметки 1 287,28.

Михаил Поддубский. Внешний фон для российского рынка акций остается негативным, отмечаетаналитик Промсвязьбанка

«На открытии недели основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона демонстрируют отрицательную динамику, фьючерсы на американские индексы теряют 1—1,4%, а курс китайского юаня обновил минимумы за десятилетие», — перечисляет эксперт.

По его словам, помимо общего ухудшения настроений на глобальных рынках дополнительное давление на российские бумаги оказывали новости о подготовке второго раунда санкций за химоружие.

Как сообщалось, США вводят в действие второй раунд санкций, содержание которых подразумевает воспрепятствование выдачи кредитов России международными организациями, запрет для американских банков на участие в первичном рынке суверенного долга РФ, выпускаемого не в рублях (позже Минфин выпустил директиву, разъясняющую, что ограничения не касаются покупки бумаг на вторичном рынке и операций с бумагами госкомпаний), и дополнительных ограничений в торговле товарами двойного назначения.