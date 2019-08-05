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​Фондовые торги в РФ стартовали снижением индексов 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,28% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 667,31 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,46% — до отметки 1 287,28.
Внешний фон для российского рынка акций остается негативным, отмечаетаналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
«На открытии недели основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона демонстрируют отрицательную динамику, фьючерсы на американские индексы теряют 1—1,4%, а курс китайского юаня обновил минимумы за десятилетие», — перечисляет эксперт.
По его словам, помимо общего ухудшения настроений на глобальных рынках дополнительное давление на российские бумаги оказывали новости о подготовке второго раунда санкций за химоружие.
Как сообщалось, США вводят в действие второй раунд санкций, содержание которых подразумевает воспрепятствование выдачи кредитов России международными организациями, запрет для американских банков на участие в первичном рынке суверенного долга РФ, выпускаемого не в рублях (позже Минфин выпустил директиву, разъясняющую, что ограничения не касаются покупки бумаг на вторичном рынке и операций с бумагами госкомпаний), и дополнительных ограничений в торговле товарами двойного назначения.
«На данный момент подобные санкционные меры не выглядят для российского рынка катастрофичными, хотя, безусловно, подчеркивают напряженные отношения между партнерами, влияние новых санкций на рынок мы оцениваем как ограниченное. Тем не менее, учитывая сохраняющийся негативным внешний фон сегодня по индексу Мосбиржи ориентируемся на консолидацию преимущественно в нижней половине диапазона 2 650—2 700 пунктов», — комментирует аналитик.
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Комментарии
Рынки , Михаил Поддубский , Промсвязьбанк , Московская биржа , Минфин
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