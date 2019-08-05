Биржи АТР закрылись снижением на 1-2% на усилении торговой напряженности

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в минусе на фоне эскалации торгового конфликта между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,62% — до 2821,5 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,47%, до 1517,27 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,9%, до 26151,32 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 1,74% — до 20720,29 пункта, что является минимальным уровнем на закрытии торгов с 5 июня. Южнокорейский KOSPI потерял 2,56%, опустившись до 1946,98 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,9% — до 6640,3 пункта.

Давление на индексы оказывает усиление напряженности в торговых отношениях США и КНР. Американский президент Дональда Трамп 1 августа заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая в понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года.

"Заявление президента США Дональда Трампа о пошлинах усилило напряженность в отношениях между США и Китаем и породило опасения относительно ухудшения ситуации в мировой экономике, вызвав распродажи акций во всем мире. На валютном рынке курс иены вырос на фоне отказа инвесторов от риска", — сказал агентству Франс Пресс главный стратег Rakuten Securities Масаюки Кубота (Masayuki Kubota).

Курс доллара к иене снижается до 105,89 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,58 иены, что является негативным фактором для японских экспортеров.

Дополнительным негативом для биржи Гонконга стали внутренние новости. Так, в понедельник утром протестующие заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение рельсового транспорта и автобусов, чтобы вынудить правительство выполнить их требования. Критики акции заявляют, что такое масштабное нарушение работы во всех сферах бизнеса — от ресторанов до авиации — нанесет огромный ущерб международной репутации Гонконга, который гордится своей стабильностью и мировым уровнем сервиса. Требования протестующих остаются прежними, они выступают за полный отзыв поправок к законопроекту об экстрадиции и расследования в отношении действий полицейских во время протестов.