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Курс доллара выйдет на давно забытый уровень 

Российская Газета + ещё 34 3 часа назад
Фото: ТАСС
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":
— У рубля увеличивается одна из его базовых корреляций — корреляция с нефтью. И это радует, поскольку, в отличие от корреляции с санкциями или теми же твитами Трампа, в случае с нефтью есть возможность предсказывать реальные цифры, цели и сроки.
Лично я считаю, что предсказание конкретных уровней отечественной валюты в зависимости от силы американских санкций — это лженаука.
Итак, в четверг рынки будут отыгрывать итоги публикации статистики по запасам нефти в США, которая оказалась не столь хорошей (запасы выросли), что не может выступить в поддержку сильно просевшей цены барреля. Она, опустившись существенно ниже 60 долларов по сорту Brent, является главным негативным фактором для рубля в настоящее время.
"Нефтяная инфекция", впрочем, никак не коснулась золота, которое чувствует себя отлично, преодолев новую важную отметке 1500 долларов за тройскую унцию.
Наличие здесь тренда (и фундаментального, и технического) вряд ли у кого-то вызывает сомнения. Он и оказывает поддержку рублю.
Кроме того, рано утром в четверг выйдет очень важная макростатистика по Китаю: объем экспорта/импорта и сальдо торгового баланса. Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют — валют развивающихся рынков, включая рубль. Я ставлю именно на то, что статистика будет лучше прогнозов.
Тем не менее, на рубль будет продолжать давить негатив в нефти, поэтому отечественная валюта может достаточно близко подойти к почти забытому уровню 66 рублей за доллар и 74 за евро. Впрочем, важнее нефти сейчас все же торговые войны. Ухудшение торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином выходит на первый план и затмевает все прочие факторы влияния на мировые валюты, включая макростатистику и отчеты компаний.
По сути, США уже ввели или готовы ввести карательные тарифы почти на все товары, которые они импортируют из Китая, в рамках стремления администрации Трампа заставить Пекин покончить со сложной экономической моделью госсубсидий.
Есть и другие требования — в частности, заставить Китай увеличить объем импорта из США, на что КНР ответил в прямо противоположном ключе. В своих последних встречных действиях Пекин приостановил закупки сельскохозяйственной продукции США и ослабил китайскую валюту — как полагается, чтобы сделать ее экспорт более конкурентоспособным.
На деле юань к доллару торгуется близко к новому уровню 7, который был зафиксирован Народным банком, скорее всего, не просто так, а в контексте подорожания самого доллара к мировым валютам примерно на 1,2 процента за последние пару недель. От этого уровня дальнейшее падение прекратилось, и, вероятно, все происходящее вокруг юаня — в большей степени высосано из пальца. Если бы Народный банк Китая действительно хотел создать благоприятные условия для экспортеров, то курс был бы не 7 как сейчас, а 7,5 или даже 8 юаней за доллар, чего в действительности не наблюдается, этим "даже не пахнет".
Главные публикации следующей недели — данные по инфляции в США, которые пристально изучает Федрезерв. А также цифры розничных продаж и промпроизводства в Китае, которые должны дополнить картину четверга по внешней торговле Поднебесной.
Рубль вряд ли сможет нам предложить какие-то самостоятельные темы, продолжая оставаться ведомым ситуацией на рынках нефти и находясь в тени непредсказуемых событий торговых войн.
Основной расчет — на технический отскок в "черном золоте". Он позволит рублю медленно двинуться к отметкам 64 за доллар и 72 за евро. Однако на будущей неделе промежуточные цели будут скромнее — 65 рублей за доллар и 72,5 — за евро.
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Комментарии10
Рынки , Владимир Рожанковский , ФРС , "Российская газета"
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