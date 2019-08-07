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Цены на золото взлетели до шестилетнего маскимума 

BFM.RU 1 час назад
Декабрьские фьючерсы на золото поднялись до шестилетнего максимума на товарной бирже Нью-Йорка. Об этом сообщает Bloomberg.
Цена за унцию драгметалла выросла на 1,17% и достигла $1503,30. Отметку в $1,5 тысячи золото преодолело впервые с апреля 2013 года. Золото дорожает четвертый день и на Лондонской бирже. Причиной роста цен стал устойчивый спрос на золотые слитки на фоне торговой войны между Китаем и США. Кроме того, на цены влияет замедление глобального роста и смягчение денежно-кредитной политики мировыми центробанками. С начала года золото подорожало на 17%.
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