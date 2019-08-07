На фоне торговой войны: цена на золото побила шестилетний рекорд

Частные инвесторы, международные фонды и центробанки развитых стран мира скупают золото. Так рынки реагируют на обострение торговых разногласий между США и Китаем. И хоть до своего максимума — $1,9 тыс. за унцию — этому драгоценному металлу еще далеко, аналитики уверены, что отметки $1,6 тыс. котировка достигнет довольно быстро.

Стоимость унции золота — в ней 28,35 грамма — поднялась выше отметки $1,5 тыс. Цена выросла более чем на 15% с начала года.

Подорожание этого драгоценного металла связано с резко возросшей неопределенностью после неудачного, уже 12-го по счету раунда переговоров США и КНР по торговой сделке и последовавшего за этим «обмена любезностями», указывает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин

В среду, 7 августа, Банк Китая снова ослабил курс юаня, и стоимость национальной валюты достигла своего минимума с 2008 года, временами на торгах курс опускался даже ниже 7 юаней за $1.

Угроза перерастания торгового конфликта США и КНР в валютные войны, рост протекционизма и санкционных ограничений в мире, все более явные перспективы замедления мировой экономики — все это заставляет обращаться к старому как мир хедж-активу — золоту,

На этом фоне повышенный спрос наблюдается и на ряд других защитных активов, таких как американские долговые обязательства, японская йена и швейцарский франк, добавляет директор казначейства банка ТКБ Дамир Шагиев.

Ведущий аналитик по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Михаил Ткач полагает, что, кроме торговой войны, драйвером роста цен на золото стало снижение ставки ФРС США

Если в начале года большинство аналитиков ожидали повышения либо сохранения ставки ФРС, то уже к концу мая позиция рынка кардинально изменилась в сторону смягчения денежно-кредитной политики. Именно тогда цена на золото начала уверенно двигаться вверх.

«В июле все, так, скажем, замерло в ожидании решения ФРС, и после заседания в конце июля золото продолжило укрепляться», — добавляет Ткач.

Золото покупают не только частные инвесторы, но и крупнейшие ЦБ мира, которые все более изощренно стараются диверсифицировать свои вложения, поэтому доля золота в резервах мировых ЦБ поступательно растет, отмечает партнер люксембургского офиса KRK Group Никита Рябинин.

По данным Всемирного Совета по Золоту (World Gold Council), золотой резерв стран мира к 2019 году составил 33,053 тыс. тонн.

Объем всего золота мира оценивается величиной около 180 тыс. тонн. Сюда включаются ювелирные изделия во владении частных лиц, золотые запасы центральных банков государств и международных финансовых организаций, металл в изделиях электронной промышленности и стоматологии, а также инвестиционные вложения.

Самым большим запасом золота в резервах в мире, по данным World Gold Council на 1 января 2019 года, по-прежнему владели США — 8,133 тыс. тонн. Россия находилась на пятом месте — 2,066 тыс. тонн.

Во втором квартале мировой спрос на золото вырос на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,123 тыс. тонн. Значительную его долю сформировали центробанки, закупившие суммарно в свои резервы в первом полугодии 374,1 тонны, из них 96 тонн приобрел Банк России.

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ только за июнь 2019 года выросли на 0,85% — плюс 18,67 тонны — и на 1 июля составляли 71 млн унций (или 2,208 тонны). Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

Дальнейшая эскалация торговой войны между США и Китаем может привести к дальнейшему росту цены на золото, считают эксперты.

Впрочем, по словам Шагиева, золото с сентября 2011 года находится в падающем тренде. Поэтому наблюдающийся сейчас рост он называет коррекцией.

Напомним, цена на золото находилась на отметке $1,92 тыс. за одну тройскую унцию 6 сентября 2011 года.

По оценкам Бахтина, в случае неопределенности с торговой сделкой США и Китая и продолжения курса мировых ЦБ на снижение ставок спрос на золото во втором полугодии останется высоким, и новыми целями для котировок желтого металла в этот период могут выступить уровни $1,57 —1,6 тыс. за тройскую унцию.

Также немаловажную роль в цене золота будет играть спрос на золото со стороны Китая, добавляет Ткач.

Поскольку существенная часть ювелирного спроса представлена со стороны Китая, обострение торговых взаимоотношений между Китаем и США могут в результате негативно отразиться на настроениях китайских покупателей, что также влияет на цену золота.

При этом противоречия между Вашингтоном и Пекином отразились не только на росте цены на золото. Они также привели к тому, что рубль попал в список самых волатильных мировых валют.

Если последние два месяца российская валюта занимала седьмую или иногда восьмую строчку в этом рейтинге, то в минувшую пятницу, 2 августа, рубль переместился на четвертое место. В пятерку самых волатильных валют рубль попадал в начале мая. В начале этой недели рубль сдвинулся с четвертого на шестое место.

Доллар на московской бирже 7 августа торгуется в районе 65 рублей, евро — около 72-73 рублей.