Трамп призвал ФРС быстрее снижать базовую ставку

"Еще три центральных банка снижают ставки. Наша проблема не в Китае — мы сильнее, чем когда-либо, деньги вливаются в США, в то время как Китай теряет компании, а их валюта находится в осадном положении, наша проблема — Федрезерв, который слишком горд, чтобы признать свою ошибку в том, что действовал слишком быстро и сильно ужесточал политику (и я был прав!). Они должны снижать ставку сильнее и быстрее, и прекратить свое нелепое количественное ужесточение политики прямо сейчас", — пишет Трамп.

По его словам, некомпетентность — это ужасная вещь, особенно когда все можно легко исправить.

"В любом случае, мы победим, но было бы намного легче, если бы ФРС поняла, что мы конкурируем с другими странами, которые хотят преуспеть за наш счет", — добавляет Трамп.

Следующее заседание ФРС США состоится 18-19 сентября 2019 года. Согласно данным CME Group по состоянию на среду, 67,3% аналитиков уверены в снижении ставки до 1,75-2%, или на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2-2,25%, остальные эксперты считают, что снижение составит 50 базисных пунктов.