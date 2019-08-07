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Трамп призвал ФРС быстрее снижать базовую ставку 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система (ФРС) США должна снижать базовую процентную ставку значительнее и быстрее, следует из его заявления в соцсети Twitter.
"Еще три центральных банка снижают ставки. Наша проблема не в Китае — мы сильнее, чем когда-либо, деньги вливаются в США, в то время как Китай теряет компании, а их валюта находится в осадном положении, наша проблема — Федрезерв, который слишком горд, чтобы признать свою ошибку в том, что действовал слишком быстро и сильно ужесточал политику (и я был прав!). Они должны снижать ставку сильнее и быстрее, и прекратить свое нелепое количественное ужесточение политики прямо сейчас", — пишет Трамп.
По его словам, некомпетентность — это ужасная вещь, особенно когда все можно легко исправить.
"В любом случае, мы победим, но было бы намного легче, если бы ФРС поняла, что мы конкурируем с другими странами, которые хотят преуспеть за наш счет", — добавляет Трамп.
Следующее заседание ФРС США состоится 18-19 сентября 2019 года. Согласно данным CME Group по состоянию на среду, 67,3% аналитиков уверены в снижении ставки до 1,75-2%, или на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2-2,25%, остальные эксперты считают, что снижение составит 50 базисных пунктов.
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Комментарии12
Рынки , Экономика , Дональд Трамп , ФРС
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