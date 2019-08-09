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В Китае объяснили снижение курса юаня 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Резкого падения курса юаня в ближайшие дни не произойдет по экономическим причинам, рассказал замдиректора Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая (город Ухань) Чжоу Вэйди.
«Наблюдаемое понижение курса юаня — обычное явление. Власти КНР способны обеспечивать стабильность национальной валюты хотя бы потому, что экономика Китая за последние годы продолжала демонстрировать стабильный качественный рост. Соответственно, резкая дефляция юаня просто невозможна», — передает ТАСС слова Чжоу Вэйди.
Он также отверг обвинения, предъявленные Вашингтоном Пекину в связи с якобы имевшими место валютными манипуляциями.
«Во-первых, в начале августа