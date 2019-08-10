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Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой 

ТАСС + ещё 2 37 минут назад
Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать доллар национальной валютой появилась на сайте главы государства.
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную — доллар США", — говорится в тексте петиции.
Вместе с этим ее автор просит провести и пересчет цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан.
Украинская гривна несколько лет подряд находится среди мировых лидеров по девальвации. Согласно расчету на основании официальных данных Нацбанка Украины по среднему курсу, только по результатам 2014 года девальвация гривны составила 93%. Такие показатели эксперты связывают с политическим кризисом в стране. До кризиса на Украине курс составлял 8 гривен за $1, а в настоящее время, по данным Нацбанка, он составляет 25,2 гривны за $1.
Финансисты отмечают, что дальнейшая судьба курса гривны прямо зависит от политической ситуации внутри страны.
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Комментарии90
Рынки , Видео , Личный счет , Экономика , Владимир Зеленский
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