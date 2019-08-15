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Самые богатые люди мира лишились $18 млрд за сутки 

360tv.ru + ещё 6 1 час назад
Падение американских фондовых индексов привело к тому, что девять самых богатых предпринимателей планеты потеряли солидную сумму. 14 августа они недополучили в совокупности примерно 18 миллиардов долларов. Об этом сообщил Forbes.
Издание привело ссылку на обновляющийся в режиме реального времени рейтинг. Согласно ему, самый богатый человек планеты Джефф Безос мог бы быть на 3,5 миллиарда долларов богаче. Марк Цукерберг, глава Facebook, потерял 3,2 миллиарда долларов. Генеральный директор компании LVMH Бернара Арно лишился примерно трех миллиардов.
Ситуация сложилась в связи с нестабильной ситуацией на фондовой бирже. Например, эксперты в среду зафиксировали максимальное за год падение индекса Доу-Джонса. Это никак не отразилось лишь на одном представители бизнес-сообщества из топ-10 Forbes — Майкле Блумберге, бывшем мэре Нью-Йорка.
Всего в августе 500 самых богатых бизнесменов мира не получили прибыли в размере 118 миллиардов долларов. Падение индексов на финансовых рынках агентство Bloomberg объяснило сложной ситуацией в торговых отношениях Соединенных Штатов и Китая. Не исключено, что на ситуацию повлияло снижение экономики Германии.
В прошлый раз «черный день Уолл-стрит» регистрировался 5 августа. Тогда индекс Доу-Джонса упал сразу на 2,9%. Максимальное падение было у S&P — 4,1%. Тогда за день самые богатые люди мира потеряли около 23 миллиардов долларов. Из них убытки в четыре миллиарда понес гендиректор LVMH Бернар Арно.
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Комментарии18
Рынки , Компании , Личный счет , Майкл Блумберг , Джефф Безос , Бернар Арно , Марк Цукерберг , Forbes , Bloomberg
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