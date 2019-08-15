Самые богатые люди мира лишились $18 млрд за сутки

Падение американских фондовых индексов привело к тому, что девять самых богатых предпринимателей планеты потеряли солидную сумму. 14 августа они недополучили в совокупности примерно 18 миллиардов долларов. Об этом сообщил Forbes.

Ситуация сложилась в связи с нестабильной ситуацией на фондовой бирже. Например, эксперты в среду зафиксировали максимальное за год падение индекса Доу-Джонса. Это никак не отразилось лишь на одном представители бизнес-сообщества из топ-10 Forbes — Майкле Блумберге , бывшем мэре Нью-Йорка.

Всего в августе 500 самых богатых бизнесменов мира не получили прибыли в размере 118 миллиардов долларов. Падение индексов на финансовых рынках агентство Bloomberg объяснило сложной ситуацией в торговых отношениях Соединенных Штатов и Китая. Не исключено, что на ситуацию повлияло снижение экономики Германии.

В прошлый раз «черный день Уолл-стрит» регистрировался 5 августа. Тогда индекс Доу-Джонса упал сразу на 2,9%. Максимальное падение было у S&P — 4,1%. Тогда за день самые богатые люди мира потеряли около 23 миллиардов долларов. Из них убытки в четыре миллиарда понес гендиректор LVMH Бернар Арно.