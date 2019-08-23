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Масштабные хищения остановили торговлю российским зерном 

Lenta.ru + ещё 2 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Московская биржа временно приостановила торги на зерновом рынке после того, как стало понятно, что из хранилищ, выступающих в качестве обеспечения сделок, исчезло зерно. О причинах остановки торгов рассказал финансовый директор Мосбиржи Максим Лапин, передает ТАСС.
Сделки по зерну планировались до конца года, но продержались только до конца июля, и сейчас открытых позиций по ним нет.
«Мы свернули все операции по своп на зерновом рынке и сделали это быстрее, чем планировали», — объяснил Лапин.
По факту хищений возбуждено уголовное дело. Мосбиржа занимается переформатированием рынка и восстановлением резервов. Последний параметр останется на прежнем заложенном уровне — 2,4 миллиарда рублей. Расширять его не собираются.
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский подчеркнул, что из-за остановки торгов на Мосбирже аграрии лишились удобного инструмента, но в целом зерновой рынок не испытает особенных проблем. Он подчеркнул, что биржа сейчас недостаточно обеспечивает контроль за зерном, выступающим для обеспечения такого рода сделок, и перед возобновлением торгов процесс необходимо доработать, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
В первый раз Мосбиржа столкнулась со случаем недостачи зерна в конце апреля. Хищения выявили на шести крупных элеваторах в разных регионах. Все они во время прохождения аккредитации подтвердили соответствие самым строгим требованиям.
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Комментарии3
Рынки , Григорий Березкин , Максим Лапин , Аркадий Злочевский , Московская биржа , ИТАР-ТАСС
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