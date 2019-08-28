Мировые цены на нефть показывают рост в ходе торгов

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 28 августа.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,02%, составив $55,49 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,71% — до $59,93 за баррель.