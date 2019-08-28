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Мировые цены на нефть показывают рост в ходе торгов
RT на русском
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ещё 1
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 28 августа.
Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,02%, составив $55,49 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,71% — до $59,93 за баррель.
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