Рубль растет к доллару и евро

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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
30 августа 2019
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов в пятницу, 30 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 3 копейки — до 66,56 рубля.
Курс евро снизился на 13 копеек и составил 73,48 рубля.
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