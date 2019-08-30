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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 30 августа 2019
Рубль растет к доллару и евро
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в пятницу, 30 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 3 копейки — до 66,56 рубля.
Курс евро снизился на 13 копеек и составил 73,48 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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