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Курс евро: рубль растёт к евро на открытии торгов 

RT на русском 3 часа назад
Рубль растет к евро
Фото: RT на русском
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 13 копеек — до 66,92 рубля.
Курс евро снизился на 9 копеек и составил 73,17 рубля.
RT на русском: последние новости
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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