Рубль растет к евро

Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
04.09
$
66.9072
+0.2837
€
73.2032
+0.0306
ММВБ
03.09 13:00
$
66.9425
+0.0025
€
73.2600
+0.0050
Forex
03.09 13:00
$
66.9500
+0.0045
€
73.2596
+0.0065
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
66.97
€
73.15
€
73.37
Прогноз
09.09 – 16.09
$
66.84
€
71.22
Индексы и котировки
Brent
58.07
–0.22
Золото
1531.80
–0.03
РТС
1300.08
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
03.09
1.0941
–0.0137
19.08
1.1078
30.08
20.08
08.08
Курс евро: рубль растёт к евро на открытии торгов
RT на русском
3 часа назад
Фото:
RT на русском
Комментарии
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 13 копеек — до 66,92 рубля.
Курс евро снизился на 9 копеек и составил 73,17 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Рубль растёт к евро на открытии торгов
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Рубль растёт к доллару и евро
Рынки
,
Московская биржа
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
Россияне отказались от ипотечных каникул
Новости партнеров
Главное сейчас
Северный морской путь движется к президентской цели
3
В России резко подорожала гречка
2
Украина готовится к распродаже госсобственности
2
Ущерб на миллиард: в Киеве оценили потери из-за Крыма
2
Китай выразил США протест
15
Видео