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​Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Банки.ру 2 часа назад
​Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы растут в начале торгов в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,73% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 794,48 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 1,16% и равнялся 1 318,61 пункта.
Внешний фон с утра позитивный, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.
«Преимущественно в «зеленой» зоне торгуется фондовая Азия, а американские фьючерсы подрастают и вовсе на 0,6%. Около полупроцента прибавляет нефть. Все это говорит в пользу того, что российский рынок акций откроется ростом в пределах 0,4—0,5%», — прогнозировал перед началом торгов эксперт.
Но далеко не факт, продолжает он, что подъем продлится и далее. «Во-первых, ведущие мировые индексы и нефть сейчас очень волатильны. Да и при приближении к отметке 2800 пунктов по Индексу Мосбиржи желание фиксануться будет нарастать», — поясняет аналитик.
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Комментарии
Рынки , Алексей Антонов , Московская биржа
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