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Биржи АТР закрылись в основном ростом на статданных из КНР, Гонконг вырос почти на 4% 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в плюсе на фоне статданных из Китая и политических новостей из Гонконга, которые обеспечили рост его биржи почти на 4%, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,93% — до 2957,41 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,67%, до 1636,4 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 3,9% — до 26523,23 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,12% — до 20649,14 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,16% — до 1988,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,31%, до 6553 пункта.
На настроение инвесторов оказали влияние статданные из Китая, опубликованные деловым изданием Caixin. Так, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в августе вырос до 52,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали роста показателя только до 51,7 пункта.
"Экономика Китая в августе продемонстрировала явные признаки восстановления, особенно в секторе занятости", — считает экономист CEBM Group Чжэншен Чжун (Zhengsheng Zhong), мнение которого приводит агентство Рейтер.
Дополнительным положительным фактором для настроений инвесторов в среду стали новости из Гонконга. Издание South China Morning Post со ссылкой на источники сообщило, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм готова пойти на уступки протестующим и объявить полный отказ от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, из-за которых в городе последние три месяца не утихают протесты.
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Рынки , Reuters
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