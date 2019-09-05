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Сечин высказался за развитие отношений с Японией 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Сечин высказался за развитие отношений с Японией
Фото: РИА Новости
Россия обладает уникальной ресурсной базой и является близким соседом Японии, поэтому наша страна дорожит доверительными отношениями с японскими компаниями, партнерство с которыми исключительно важно для «Роснефти». С таким заявлением выступил глава «Роснефти» Игорь Сечин на организованном компанией круглом столе с участием ведущих представителей энергетической отрасли и руководителей крупнейших корпораций Японии. Мероприятие состоялось на Восточном экономическом форуме.
«Ценим технологические компетенции японских коллег и деловой стиль Японии, для которого характерны труд и упорство. С такими партнерами надежно и комфортно работать», — подчеркнул глава «Роснефти».
Японские компании стали одними из первых, кто решил инвестировать в перспективные нефтегазовые проекты России. «В этом году акционеры "Сахалин 1" решили строить собственный завод СПГ мощностью 6,2 миллиона тонн в Де-Кастри. Благодаря географической близости двух стран его продукция будет востребована и в Японии», — отметил Игорь Сечин.
«Роснефть» на протяжении многих лет является надежным поставщиком топлива в Японию, подчеркнул глава компании. С 2016 года «Роснефть» поставила более 10 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в страну почти на 5 миллиардов долларов. В 2018 году поставки «Роснефти» обеспечили треть всего импорта топлива в Японию из России.
«Сейчас мы обсуждаем инфраструктурные проекты по хранению в Японии нефти и нефтепродуктов. Мы приветствуем интерес японских партнеров и к добывающим проектам в России», — рассказал Игорь Сечин.
Игорь Сечин отдельно отметил стратегический проект «Восток-Ойл», который объединит ресурсную базу Ванкорского, Лодочного, Тагульского, Сузунского, Пайяхского и других месторождений Красноярского края. «Восток-Ойл» станет якорным грузоотправителем для Северного морского пути. «Сейчас правительство России прорабатывает пакет налоговых стимулов для реализации потенциала этого важнейшего для нашей страны региона», — заявил глава «Роснефти».
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Комментарии5
Рынки , Компании , Восточный экономический форум , Игорь Сечин , Правительство РФ , Роснефть
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