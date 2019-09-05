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Рынок акций РФ растет на внешнем позитиве и новостях с ВЭФ 

Прайм 4 часа назад
ВЭФ «обрадовал» российский рынок акций
Фото: РИА Новости
Российский рынок акций растет по основным индексам на внешнем позитиве и на поддержке новостей с проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ), следует из динамики торгов Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 16.47 мск рос на 0,33% — до 2802,47 пункта, индекс РТС — на 0,55%, до 1338,12 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 25 копеек — до 65,98 рубля, курс евро рос на 2 копейки, до 73,03 рубля.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,17% — до 61,41 доллара за баррель.
Сентябрь держится на позитивной волне: российский фондовый рынок растет восьмую торговую сессию подряд, отмечает София Кирсанова из УК "Райффайзен Капитал". Азиатские площадки закрыли день в "зеленой" зоне, европейские индексы — также торгуются на положительной территории, добавляет аналитик.
Глобальные инвесторы вновь воспарили духом и перешли от продаж к покупкам, обращает внимание она.
"Поводом выступило сразу несколько новостей. Во-первых, отмена администрацией Гонконга поправок к закону об экстрадиции, что должно привести к прекращению протестов, продолжающихся последние месяцы и негативно повлиявших на экономическую ситуацию в стране. Во-вторых, назначение нового раунда торговых переговоров КНР с США на высоком уровне в начале октября, в то время как обсуждение на уровне торговых групп продолжится и в сентябре", — комментирует эксперт.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции АФК "Система" (+3,32%) продолжают пользоваться спросом на дивидендных ожиданиях, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".
"На российском рынке в свете укрепления российской валюты растут котировки "рублевых" бумаг — "Ростелекома", АФК "Система", Сбербанка. "Ростелекому" также помогают новости о том, что ВТБ станет владельцем 17% акций этой компании. Кроме того, в том что касается бизнеса, "Ростелекому" удается компенсировать падение доходов от фиксированной связи развитием новых направлений — интернета, кабельного телевидения и др. ", — комментирует старший аналитик "БКС Премьер " Сергей Суверов.
К текущему моменту префы "Ростелекома" растут на 1,43%, его обыкновенные акции — на 0,07%, префы Сбербанка поднимаются на 0,91%, его обыкновенные акции — на 0,94%.
Акции "Новатэка" поднимаются на 0,74% на фоне корпоративных новостей с ВЭФ.
Акции "Сургутнефтегаза" коррекционно снижаются после бурного роста в предыдущие несколько дней. К текущему моменту обыкновенные акции нефтяной компании снижались на 4,2% — до 33,91 рубля, префы — на 3,7%, до 36,67 рубля.
Акции "Сургутнефтегаза" активно росли, отыгрывая новость от 30 августа об учреждении дочерней компании, которая будет заниматься вложениями в ценные бумаги. За этот период обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" максимально поднимались более чем на 45%, префы — более чем на 20%.
"Глава "Сургутнефтегаза" Олег Богданов сообщил, что недавний взлёт акций компании был связан с действиями спекулянтов, а не с планами по обратному выкупу. Соответственно, руководство "Сургутнефтегаза" не подтверждает спекулятивную идею, которая толкала бумагу вверх", — комментирует Кочетков.
Акции ВТБ также корректировались, поскольку прибыль группы за январь-июль снизилась на 13,7% до 97,3 миллиарда рублей, отмечает аналитик. Впрочем, в июле рост прибыли составил 33% до 20,5 миллиарда рублей, что все же обнадеживает на достаточно позитивный итог всего года, добавляет он. К текущему моменту акции ВТБ снижаются на 2,06%.
Среди лидеров падения — акции "Полюса" (-0,93%), "Аэрофлота" (-2,51%), "Русгидро" (-0,45%), депозитарные расписки X5 (-0,35%), акции "Алросы" (-0,28%) и акции "Магнита" (-0,26%).

ПРОГНОЗЫ

"Российский рынок, скорее всего, сохранит прирост до конца дня. ВЭФ показал отсутствие какой-либо изоляции РФ в регионе, а также потенциал дальнейшего развития экономических связей между основными экономиками региона", — говорит Кочетков из "Открытие Брокер".
"Складывается ощущение, что рынки просто хотят расти, поэтому инвесторы рассматривают любую новость только с хорошей стороны, не углубляясь в детальный анализ причин-следствий. Поэтому мы ожидаем сохранения повышенной волатильности на всех рынках капитала, в частности, до каких-то конкретных договоренностей Китая и США по торговым вопросам", — говорит Кирсанова из УК "Райффайзен Капитал".
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Комментарии
Рынки , Восточный экономический форум , Андрей Кочетков , Сергей Суверов , София Кирсанова , Олег Богданов , Сургутнефтегаз , АФК Система , Банк ВТБ , "Магнит" , Аэрофлот , Сбербанк России , Открытие Брокер , Алроса , Райффайзен капитал , Московская биржа , Новатэк , Русгидро
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