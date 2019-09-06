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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 4 часа назад
Рубль растет к доллару и евро
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 14 копеек — до 66,07 рубля.
Курс евро упал на 10 копеек и составил 72,97 рубля.
RT на русском: последние новости
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Рынки , Евро , Доллар
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