Рубль растет к доллару и евро

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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
4 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 14 копеек — до 66,07 рубля.
Курс евро упал на 10 копеек и составил 72,97 рубля.
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