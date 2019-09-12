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Курс рубля осенью ждет неприятный сюрприз 

Российская Газета 31 минуту назад
Рубль ждет неприятный сюрприз
Фото: ТАСС
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
— Рубль в среду продолжал рост против евро, а вот по отношению к доллару практически не изменил своего положения. К концу сессии курс пары "евро-рубль" проваливался и ниже 72 — впервые более чем за месяц, за счет ослабления единой валюты к большинству конкурентов.
Как так произошло? Евро терял позиции перед заседанием Европейского центробанка, поскольку инвесторы сейчас продолжают ждать нового раунда смягчения монетарной политики в виде снижения депозитной ставки. Если Европейский центробанк сумеет оправдать такие ожидания, это станет хорошей новостью прежде всего для котировок рубля и российских акций.
Как в 2016-м, так и в 2009 году активные шаги развитых центробанков по снижению ставок оказывали благотворное влияние на сырьевые активы, в числе которых как раз рубль. Рассмотрим эти моменты подробнее.
Снижение ставок в Европе оказывает давление на доходность облигаций в регионе. При этом политикам пока удается сгладить нервозность рынков, говоря об уступках в процессе торговых переговоров. В этих условиях возвращается спрос на российские 10-летние гособлигации, доходность которых сейчас превышает 7 процентов (на контрасте с 1,7 процента в США и минус 0,6 процента в Германии).
Эта разница остается настолько весомой, что как только с горизонта инвесторов пропадают страхи перед надвигающейся суровой рецессией, возвращается интерес к покупкам рубля. В связи с этим российская валюта становится зависимой уже не столько от колебаний нефти, сколько от включения/выключения спроса на рисковые активы. После весьма настораживающего августа в сентябре рынки держат ноту оптимизма, что, безусловно, помогает рублю.
В более отдаленной перспективе нельзя забывать, что эффекты от торговых конфликтов еще далеко не полностью отражены в экономических данных. Стоит опасаться, что, как и ранее, торговые переговоры между США и Китаем до конца года принесут немало неприятных сюрпризов. Это настолько весомый фактор, что он способен даже заставить инвесторов закрыть глаза на высокую доходность рублевых облигаций.
Кроме того, нельзя забывать: в последние месяцы года рубль традиционно чувствует себя хуже за счет увеличенных внешних выплат и госраходов.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Александр Купцикевич , ЕЦБ , "Российская газета"
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