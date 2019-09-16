Доллар упал

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21.08
Курс доллара: курс доллара опустился ниже 64 рублей
RT на русском
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ещё 5
1 час назад
Фото:
RT на русском
Комментарии
Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с 1 августа. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 49 копеек — до 63,85 рубля.
Курс евро упал на 56 копеек и составил 70,72 рубля.
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