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Курс доллара: курс доллара опустился ниже 64 рублей 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Доллар упал
Фото: RT на русском
Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с 1 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 49 копеек — до 63,85 рубля.
Курс евро упал на 56 копеек и составил 70,72 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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