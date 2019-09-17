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Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса 

РИА Новости + ещё 1 49 минут назад
Названы предвестники нового глобального кризиса
Фото: © Fotolia / fotogestoeber
Снижение доходности 30-летних гособлигаций США до исторических минимумов свидетельствует о приближении нового экономического кризиса, заявил в интервью РИА Новости главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.
В конце августа доходности 30-летних гособлигаций США снижалась на фоне волатильности на мировых рынках и увеличения рисков для мировой экономики. При этом 28 августа показатель падал до 1,905%, что стало новым историческим минимумом.
"Да, конечно", — сказал Якобсен, отвечая на вопрос, является ли такое резкое снижение доходности по облигациям предвестником нового кризиса.
"В особенности, если мы говорим об одновременном снижении процентных ставок и кривой доходности. Эти два фактора являются предвестниками отрицательного роста, который в свою очередь, окажет влияние на активы", — пояснил собеседник агентства.
"Мы обращаем много внимания на вероятность рецессии, потому что, когда она происходит, активы теряют в цене порядка 25%. То есть, если у вас классический портфель и вы ничего не предпринимаете, в ходе рецессии, вы теряете 25%, а то и все 50% от его базовой стоимости", — заключил он.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Saxo Bank , РИА Новости
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