Названы предвестники нового глобального кризиса

Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса

Снижение доходности 30-летних гособлигаций США до исторических минимумов свидетельствует о приближении нового экономического кризиса, заявил в интервью РИА Новости главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

В конце августа доходности 30-летних гособлигаций США снижалась на фоне волатильности на мировых рынках и увеличения рисков для мировой экономики. При этом 28 августа показатель падал до 1,905%, что стало новым историческим минимумом.

"Да, конечно", — сказал Якобсен, отвечая на вопрос, является ли такое резкое снижение доходности по облигациям предвестником нового кризиса.

"В особенности, если мы говорим об одновременном снижении процентных ставок и кривой доходности. Эти два фактора являются предвестниками отрицательного роста, который в свою очередь, окажет влияние на активы", — пояснил собеседник агентства.