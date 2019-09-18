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Эксперт оценил развитие рынка СПГ 

RT на русском + ещё 6 22 часа назад
Эксперт оценил развитие рынка СПГ
Фото: RT на русском
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил развитие рынка сжиженного природного газа (СПГ).
«Развитие СПГ позволило сделать газ товаром таким же, как и нефть. Его доставить можно в любую точку планеты, где есть терминал для приёма этого газа. Поэтому там уже на десятки тысяч километров он уже может доставляться», — заявил он.
По его словам, для России это возможность дополнительной логистики, развития инфраструктуры и возможность занять достойное место на глобальном рынке СПГ.
Ранее преподаватель Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил стратегию США по экспорту сжиженного природного газа.
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Рынки , Компании , Экономика , Экономика России , Сергей Пикин , Игорь Юшков , Фонд национальной энергобезопасности , Финансовый университет , ФБА "Экономика сегодня"
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